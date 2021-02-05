الشرطة الأميركية: رجل سرق سيارة محملة بجرعات لقاح مضاد لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت ​الشرطة​ في مدينة بلانت سيتي ب​ولاية فلوريدا​ الأميركية، عن أنها تبحث عن رجل سرق ​سيارة​ محملة بجرعات لقاح مضاد ل​فيروس كورونا​، مشيرة الى أن “سيارة من نوع “هيونداي أكسنت” مع لوحة أرقام ولاية فلوريدا تعرضت للسرقة يوم 3 شباط الجاري”.

ونشرت الشرطة في صفحتها على وسائل التواصل الإجتماعي، مقطع ​فيديو​ يظهر فيه رجل مشتبه به بسرقة السيارة التي كانت تحتوي على جرعات ​لقاح كورونا​، داعية المجتمع المحلي لمساعدتها في البحث عن المشتبه به.