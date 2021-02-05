الشرطة الأميركية: رجل سرق سيارة محملة بجرعات لقاح مضاد لكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة
الشرطة الأميركية
أعلنت الشرطة في مدينة بلانت سيتي بولاية فلوريدا الأميركية، عن أنها تبحث عن رجل سرق سيارة محملة بجرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا، مشيرة الى أن “سيارة من نوع “هيونداي أكسنت” مع لوحة أرقام ولاية فلوريدا تعرضت للسرقة يوم 3 شباط الجاري”.
ونشرت الشرطة في صفحتها على وسائل التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه رجل مشتبه به بسرقة السيارة التي كانت تحتوي على جرعات لقاح كورونا، داعية المجتمع المحلي لمساعدتها في البحث عن المشتبه به.