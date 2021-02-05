منصف المرزوقي يتضامن مع المعطي منجب ومعتقلي الرأي في المغرب

جدة - عبدالحي حسين - أعرب منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، مساء الخميس، عن تضامنه، مع المؤرخ المغربي المعطي منجب.

وعبر المرزوقي، عن تضامنه كذلك، مع “سجناء الرأي في المغرب”، وذلك، عبر تدوينة له، على حسابه بـ”فايسبوك”.

ونشر المرزوقي، نص البلاغ، الذي أصدرته، المنظمات الحقوقية للدفاع عن المعطي منجب، الصادر في 20 من يناير الماضي، والذي يدعو إلى “الإفراج الفوري عن المعطي منجب وجميع الصحفيين والنشطاء معتقلي الرأي في المغرب”.

ويشار إلى أن المؤرخ المعطي منجب، والصحافيين سليمان الريسوني، وعمر الراضي، ومعتقلي “حراك الريف” الستة، القابعين في سجن طنجة 2، خاضوا إضرابا عن الطعام لمدة 48 ساعة، في الأسابيع الماضية، وذلك تعبيرا عن رفضهم لما أسماوه “الاعتقال التعسفي، وكذلك المحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين..”.