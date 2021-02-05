كورونا في العالم.. الاصابات تجاوزت 105 ملايين وحالات الشفاء تقترب من 77 مليونا

جدة - عبدالحي حسين - ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود مساء اليوم الخميس، إلى حوالي 105 ملايين إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 2,281,096، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 105 ملايين و 15 ألف شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 76,754,030 مليونا؛ بنسبة تجازوت 73 في المائة من إجمالي الإصابات.

وبلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 29 مليون شخص بنسبة بلغت 27 في المائة من إجمالي الاصابات، فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم أزيد من 106,395 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون في قسم الإنعاش.

وحتى، صباح اليوم، توفي أكثر من 2,281,096 آلفا، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة قاربت 2.17 في المائة، فيما تم تسجيل أزيد من 123 ألف إصابة، خلال 12 ساعة الماضية.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوز 27,155,394 مليون إصابة، و462,022 ألف وفاة، فيما احتلت الهند المركز الثاني بـ10,791,123 مليون إصابة.