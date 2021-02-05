شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب: ملف المصريين بالخارج كان مهجورا لسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سهى سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف المصريين بالخارج كان ملفا مهجورا لسنوات طوال، ووزيرة الهجرة بذلت مجهودا كبيرا من أجل العمل في هذا الملف، وتمت دعوة شباب التنسيقية لحضور افتتاح مركز الحوار من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، مضيفة إنه جرى دعوة شباب المصريين الدارسين بالخارج للشراكة مع أعضاء التنسيقية لتبادل الخبرات.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمة الإعلامى يوسف الحسينى، أن هذا الأمر يعد تسويقا لمصرعن طريق استخدام القوى الناعمة لمواجهة أى خطر خارجى قد يواجهه هؤلاء الشباب من بعض الجماعات الإرهابية المتطرفة.

من جانب أخر، كان النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو التنسيقية شباب الأحزاب، قد قال إن شباب التنسيقية يبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك لتفعيل أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، ووضع خارطة طريق بين الجهتين، وتستهدف تنظيم فعاليات وزيارات ميدانية لعدد من المحافظات لشباب الدارسين بالخارج، ليتعرفوا من خلالها على ما تبذله الدولة من جهود فى مختلف الملفات، ومن بينها رفع المستوى المعيشى لأهالى القرى الأكثر احتياجا فى هذه المحافظات.