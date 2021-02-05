شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آمال رزق الله: وزيرة الصحة ضربت أعظم الأمثلة لنجاح المرأة المصرية فى القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة آمال رزق الله، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ضربت أعظم الأمثلة بنجاح المرأة المصرية فى القيادة، لافتة إلى أنها تحملت عبء إدارة ملف من أهم وأخطر الملفات فى الفترة الحالية إن لم يكن هو الأخطر على الإطلاق فى ضوء انتشار وباء قاتل يجتاح العالم كله.

وأوضحت النائبة آمال رزق الله، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه على الرغم حجم الأعباء الملقاة على كاهلها باعتبارها المسئول الأول عن صحة المصريين إلا أنها كانت على قدر المسئولية وتمكنت من العبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان فى هذه المحنة بفضل تنفيذها الدقيق والجيد لتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية فى هذا الملف.

وكان مجلس النواب قد استمع اليوم إلى بيان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول أداء وزارتها خلال الفترة 2018-2020، وتمت إحالة بيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى اللجنة البرلمانية المختصة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف رئيس الجلسة، اللجنة البرلمانية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.

ووقف النواب، دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من الأطقم الطبية "الجيش الأبيض" الذين سقطوا ضحايا على خلفية أداء مهامهم بعلاج المصريين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بعد اقتراح من النائب حسام المندوه.

وكان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، قد وجه الشكر إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لجهودها وتمنى مزيد من بذل الجهد من أجل المواطن المصرى، ودعا إلى إغلاق باب المناقشة فى ضوء الطلب الرسمى المقدم منه، لتقوم الوزيرة فى أعقاب ذلك بالتعليق.