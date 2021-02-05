شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة النواب": وزيرة الصحة هالة زايد تحملت مسئولية ملف خطير فى فترة عصيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحملت المسئولية في فترة عصيبة من عمر الوطن حيث عاصرت انتشار وباء عالمى اجتاح العالم كله، وعلى الرغم من ذلك نجحت فى تحمل المسئولية.

وقال عمر، في تصريح لـ"الخليج 365": "من تحمل مسئولية ملف الصحة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد يُغفر له أى شيء"، وتابع: "ربما يكون لدى البعض ملاحظات على أداء القطاع الطبى والخدمات التى تُقدم للمواطنين، لكن هذا الملف ظل يعانى لسنوات طويلة وإصلاحه يتطلب عشرات السنوات وهو ما يتم بالفعل".

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لم تتحمل مسئولية العبور إلى بر الأمان من ازمة كورونا فقط، إنما أيضا أثبتت نجاحا كبيرا فى تنفيذ المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع قائلا: "يكفى الانتهاء من فيروس سى والاكتشاف المبكر للأورام والقضاء على قوائم الانتظار والبدء فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل"، متسائلا: "ألا تعد تلك كلها إنجازات فى قطاع الصحة".