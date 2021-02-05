شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تشريعية النواب": وزيرة الصحة نجحت فى تنفيذ مبادرات الرئاسة بأداء بطولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أداء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فى ضوء الظروف المتعلقة بوباء كورونا العالمى بـ"الرجولى"، قائلا: "الدكتورة هالة زايد وزيرة مقاتلة وست بميت راجل".

ولفت الطماوى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن حكمة القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للدكتورة هالة زايد كانت سببا فى التصدى للجائحة، مضيفا: "كانت مقاتلة ونجحت فى تنفيذ خطة الدولة فى مواجهة كورونا فى ضوء تعليمات منظمة الصحة العالمية، وأشادت منظمة الصحة العالمية بالتدابير التى اتخذتها الدولة المصرية، وتمكنت من الحفاظ على سير العمل فى كل القطاعات، ما انعكس بدوره على انعكاس تداعيات الجائحة على الاقتصاد المصرى".

وأضاف الطماوى: "شهادة أقولها أمام الله والتاريخ وأثبتها بمضبطة الجلسة العامة لمجلس النواب، أقل ما توصف به الدكتورة هالة زايد أنها وزيرة مقاتلة وست بميت راجل"، موجها التحية لكل العاملين بالقطاع الطبى، وتابع: "سنظل داعمين لخطة الدولة والقيادة السياسية الحكيمة للتصدى لهذا الوباء القاتل بموجتيه الأولى والثانية".

وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: "هذا فضلا عن النجاحات التى تحققت خلال الفترة الماضية بتكليفات رئاسية وقامت بتنفيذها الوزيرة المقاتلة هالة زايد"، متسائلا: "هل من يقوم بتنفيذ مبادرات الصحة العديدة وزارة الصحة فى دولة أخرى، وزارة الصحة هى من تنفذ المبادرات الرئاسية بقيادة الدكتورة هالة زايد، وكلها نجاحات تحسب لها، ومن الإنصاف أن نوجه التحية للوزيرة والعاملين بالقطاع الطبى كما وجهنا النقد لوزراء آخرين".