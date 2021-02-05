شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب مشيدا بلقاء وزيرة الهجرة: هدفنا خدمة الدارسين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن وزيرة الهجرة داعمة للشباب وكان هدف اللقاء دعم مركز الحوار مع الشباب الدارسين في الخارج والتنسيق والتعاون المشترك لتفعيل أهداف مركز الحوار ووضع خارطة طريق ين الجهتين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة ten: حضر الاجتماع محافظ الجيزة ونائب محافظ المنوفية وبعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن التنسيقية، ومن أهم أهداف اللقاء تنظيم زيارات وفعاليات لعدد من المحافظات لزيارة عدد من شباب الجامعات للتعرف على ما تبذله الدولة من مجهودات في مختلف الملفات ومنها رفع المستوى المعيشى لسكان القرى الأكثر احتياجا في المحافظات.

وتابع: ورحبت وزيرة الهجرة بالوفد وأعلنت عن شكرهها لتعاون شباب التنسيقية مع الوزارة أهمها في ملف الدارسين في الخارج وعمل منصة حوارية بعد تدشين منصة مركز الحوار لشبابنا في الخارج والاستفادة من نجاحات التنسيقية في تمكين الشباب ووصل الشباب إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ.