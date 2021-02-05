شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة والآثار إلى اللجان النوعية لدراسته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، البيان الذى ألقاه الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، أمام الجلسة العامة إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته، وإعداد تقرير عنه يعرض أمام الجلسة العامة.

ووزير السياحة والآثار هو الوزير رقم 25 الذى استمع إليه المجلس على مدار 3 أسابيع.

ويأتى ذلك فى ضوء قرار المجلس باستدعاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لا سيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوعين الماضيين الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 16 وزيرا، لنكون بصدد الاستماع إلى 26 وزيرا مع ختام الجلسات اليوم.

وكان المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد قال إن المجلس بدأ بداية قوية بالرقابة، متابعا: "تركنا التشريع مؤقتا لأنى أرى أن الرقابة فى الفترة الحالية هى الأهم، وبدأنا بدعوة الوزراء ومناقشتهم".

وشهدت الجلسات الأسبوع الحالى، الاستماع إلى بيانات كلا من وزير المالية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ووزيرة التضامن الاجتماعى وكذا وزير الأوقاف، ووزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، ووزير البترول والثروة المعدنية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.