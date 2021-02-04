توقيع اتفاقية للنهوض بالفكر الحقوقي في الوسط المدرسي والتكويني والجامعي

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إن “سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقعا، على اتفاقية إطار بين الوزارة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، للنهوض بالفكر الحقوقي في الوسط المدرسي والتكويني والجامعي” .

هذه الاتفاقية؛ تهدف بحسب بلاغ للوزارة، إلى “تعزيز التعاون والشراكة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومعاهد التكوين المهني والجامعات، من جهة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، من جهة أخرى، وذلك في مجالات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف النهوض بثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها، وكذا تعزيز التربية على ثقافة المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية والتمثلات السلبية لها”.

وتتمحور مجالات التعاون والشراكة بهذه الاتفاقية، يضيف المصدر نفسه، “حول سبل تعزيز منظومة حقوق الإنسان والوساطة الاجتماعية بالفضاءات المدرسية والجامعية وكذا بمؤسسات التكوين المهني”.