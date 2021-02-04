أساتذة يحتجون في بني ملال: ثلاث سنوات من النضال نطالب بالترقية فقط- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - خاضت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي “المقصيين” خارج السلم في جهة بني ملال خنيفرة، اليوم الخميس، وقفة إحتجاجية أمام المديرية الإقليمية لبني ملال، للمطالبة بفتح حوار مع مسؤولي الوزارة الوصية.

وأوضح حسن أحنصال لـ”اليوم 24″ أن وقفة، اليوم، تأتي ضمن برنامج نضالي، سطرته التنسيقية الوطنية، تازامنا مع إضراب وطني تخوضه هذه الفئة من الأساتذة، للمطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبها، وفتح حوار مسؤول.

وأضاف المتحدث نفسه أن التنسيقية خاضت العديد من الوقفات الاحتجاجية لأزيد من 3 سنوات، احتجاجا على إقصاء موظفي وزارة التربية الوطنية، السلك الإعدادي، من الترقية.