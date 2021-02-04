مكتب الصرف: تراجع الفاتورة الطاقية بنسبة 34,7 بالمائة حتى متم دجنبر 2020

جدة - عبدالحي حسين - أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية بلغت 49,83 مليار درهم حتى متم شهر دجنبر 2020، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 34,7 في المائة مقارنة مع متم دجنبر 2019.

وأوضح المكتب في نشرته المتعلقة بمؤشرات المبادلات الخارجية برسم شهر دجنبر 2020، أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى تراجع مقتنيات الغازوال والفيول (ناقص 15,5 مليار درهم).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التطور يرجع أيضا إلى انخفاض الأسعار بنسبة 33,5 في المائة (3.742 درهما/ طن في نهاية دجنبر 2020 مقابل 5.626 درهما/ طن عام 2019)، مشيرا إلى أن الكميات المستوردة انخفضت بنسبة 9,8 في المائة.