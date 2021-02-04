استطلاع: ارتفاع الثقة في حكومة العثماني إلى 50% مقارنة بـ23% في استطلاع سابق

جدة - عبدالحي حسين - أظهر استطلاع للرأي، أُعلنت نتائجه الخميس، ارتفاع ثقة المغاربة في حكومة سعد الدين العثماني، إلى 50 بالمئة.

جاء ذلك وفق دراسة استطلاعية تحت عنوان “مؤشر الثقة 2021” قدم نتائجها “المعهد المغربي لتحليل السياسات” خلال ندوة صحفية بالعاصمة المغربية الرباط.

وبينت نتائج الاستطلاع أن 50% من المغاربة أعربوا عن ثقتهم في حكومة العثماني مقارنة مع 23% في استطلاع أجراه المعهد في 2019.

لكن 35% فقط من المغاربة عبروا عن رضاهم فيما يخص جهود الحكومة في مكافحة الفساد، في حين يعتقد نصف المستطلعين أن الحكومة تحاول محاربة الفساد، لكنها تستطيع القيام بأكثر مما تقوم به حاليا.

ودراسة “مؤشر الثقة” سنوية ينجزها “المعهد المغربي لتحليل السياسات” بهدف قياس وتحليل مستوى ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتماد تقنيات البحث الكمي والكيفي.

وأجري الاستطلاع الحالي على عينة تمثيلية لمختلف أقاليم المملكة مكونة من 1400 تزيد أعمارهم عن 18 عاما؛ حيث تم استطلاع أراءهم عبر الهاتف خلال الفترة ما بين 15 يوليو/تموز و31 أغسطس/أب 2020.

وخلال تقديمه لنتائج الدراسة الاستطلاعية في الندوة، قال محمد مصباح رئيس المعهد المغربي: “لا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم دون تحقيق الثقة في مؤسسات الدولة”.

وأضاف: “قبل التحدث عن الديمقراطية هناك عنصر أساسي يجب الانتباه له وهو علاقة المواطن بالدولة ومؤسساتها”.

(الأناضول)