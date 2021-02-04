تأسيس جمعية أنصار المغرب التطواني بأمستردام

جدة - عبدالحي حسين - أسس مشجعو فريق المغرب التطواني بمدينة أمستردام الهولندية رابطة محبي وأنصار النادي”بينيا أتلتيكو تطوان”. وذكر موقع المغرب التطواني أن الفريق حبذ الفكرة واعتبرها خطوة راقية من القيم النبيلة للجماهير تجاه فريق المغرب أتلتيك تطوان، والتي عبروا عنها من خلال انخراطهم الإيجابي والفاعل فب حملة دعم النادي.

من جهته أكد المكتب المسير لأعضاء “بينيا” حرصهم التام على مد جسور التواصل والعلاقات التشاركية البناءة في مختلف المجالات التي يمكن الاتفاق عليها خدمة لمشروع تطوير النادي وتحقيق أهدافه المستقبلية.

وتفاعلا أيضا مع تأسيس”بينيا أتلتيكو تطوان” يؤكد المكتب المسير برئاسة محمد رضوان الغازي أنه يتمنى التوفيق والنجاح ل”بينيا أتلتيكو تطوان” بأمستردام وأن يكون تأسيسها إضافة نوعية لمحبي وأنصار نادي المغرب أتلتيك تطوان وطنيا ودوليا.