سلطات الرباط تمنع ندوة لتقديم تقرير حول وضعية المدافعات عن حقوق الإنسان

جدة - عبدالحي حسين - منعت سلطات العاصمة الرباط، اليوم الخميس، تنظيم ندوة صحفية حول “تقرير حول حالة الشابات المدافعات عن حقوق الإنسان”.

وقالت مجموعة شابات من أجل الديمقراطية إنها تلقت خبر منع تنظيم ندوتها الصحفية، المقررة، غدا الجمعة، من أجل عرض تقريرها حول “حالة الشابات المدافعات عن حقوق الإنسان2020”.

واعتبرت المجموعة أن منع الندوة المذكورة يدخل في إطار التضييق على عملها المدني السلمي، الذي تقوم به منذ تأسيسها، ويؤكد خلاصات تقريرها، الذي قالت إنه عرض مختلف وسائل التضييق من ملاحقات قضائية، والتشهير، والوصم ، ومن انتهاك للحق في التجمع، والتظاهر.

وكانت مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية، تسعى إلى تنظيم ندوة صحفية لتقديم تقريرها حول “حالة الشابات المدافعات عن حقوق الإنسان 2020»، بدعم من المؤسسة الأورومتوسطية للحقوق، لتسليط الضوء على ما قلت إنه “ممارسات عنف مسلطة على الشابات المدافعات عن حقوق الإنسان”.