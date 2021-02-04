شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها دول عربية.. الكويت تعلق الرحلات مع أكثر من 30 جهة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت السلطات الكويتية تعليق الرحلات المباشرة بين الكويت وأكثر من 30 جهة تزداد فيها الإصابات بفيروس كورونا من بينها دول عربية.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان، اليوم الخميس، إنه يجب على القادمين من هذه الجهات الالتزام بالبقاء في بلد الترانزيت مدة لا تقل عن 14 يوما قبل دخوله البلاد، وإجراء مسحة “pcr” جديدة من بلد الترانزيت قبل صعوده الطائرة المتجهة للكويت.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية أنه ستجرى مسحة أخرى عند الوصول في مطار الكويت لجميع الركاب، ثم تعاد المسحة في اليوم الخامس للقادمين، وكذلك يجرى تخطيط جيني لرصد التحورات، كما يطبق حجر إلزامي لمدة 14 يوما.