الصحة العالمية: 90 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا تصل أفريقيا هذا الشهر

المناطق - واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية إرسال مرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات المضادة لكوفيد 19 لـ90 مليون جرعة إلى قارة أفريقيا بدءاً من شهر فبراير الجاري، وهو ما سيمثل أكبر حملة تطعيم جماعية في القارة الأفريقية.

ووصف المدير الإقليمي للمنظمة في أفريقيا الدكتور ماتشيديسو مويتي في بيان، هذه الخطوة بالحاسمة لضمان حصول القارة على فرصة متكافئة للحصول على اللقاحات، مشيراً إلى أن المنظمة أخطرت البلدان الأفريقية في خطابات أُرسلت في 30 يناير الماضي، وأن عدد الجرعات التي ستُشحن لكل بلد يتوقف على القدرات الإنتاجية لمصنعي اللقاحات، واستعداد الدول للقيام بعملية التلقيح.

وأوضح أنه يتعين على كل دولة تقديم خططها الوطنية النهائية للمنظمة، مشيراً إلى أن 13 دولة قدمت حتى الآن خططها، وخُصصت 320 ألف جرعة من لقاح فايزر بايونتك لأربعة بلدان أفريقية، وهي تونس وجنوب أفريقيا وكاب فيردي ورواندا.