شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-07-23 09:03:43Z | | õúøõúøõúøõúøõòµº
نشر قبل 4 ساعات - 8:17 مساءً, 4 فبراير 2021 م
المناطق - واس
أغلقت هيئةُ موانئ البحر الأحمر المصرية اليوم ميناءي السويس والزيتات بمحافظة السويس، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأوضحت الهيئةُ في بيان اليوم، أنَّ قرار الإغلاق جاء نتيجة ارتفاع شدة الرياح واضطراب حالة البحر، مشيرًا إلى إيقاف الأنشطة البحرية كافة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.