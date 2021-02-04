شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يدعو الصين لمزيد من الشفافية بشأن جرعات لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصين لمزيد من الشفافية مع العلم الكامن وراء لقاحات فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال ماكرون اليوم الخميس خلال حلقة نقاش على الإنترنت بمناسبة افتتاح مركز أوروبا للمجلس الأطلسي، إنه ليس من الواضح ما إذا كان مطورو اللقاحات الصينيين يتبنون معايير مشتركة لأن تفاصيل اللقاحات أقل توفرا من تلك التي تقدمها شركات الأدوية الغربية.

وأضاف ماكرون: "ليس لدي أي معلومات على الإطلاق، يبدو أنه يمكننا الحصول على معلومات أكثر بشأن اللقاحات الروسية"، مستشهداً بدراسة نشرت في مجلة لانسيت ومبادرات روسيا لتسجيل لقاح سبوتنيك في لدى وكالة الأدوية الأوروبية.

وتسعى الصين لتوسيع نفوذها الجيوسياسي من خلال دبلوماسية اللقاحات، وأضافت لقاحا آخر إلى ترسانتها هذا الشهر عندما أشارت التجارب في مراحلها الأخيرة في البرازيل إلى أن لقاح "سينوفاك بيوتيك إل تي دي" يوفر حماية كبيرة ضد كوفيد- .19 لكن عدم وجود إفصاح واضح وفي الوقت المناسب من مطوري اللقاحات، ساهم في توخي الحذر من اللقاحات الصينية.