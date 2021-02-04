شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس، أن المملكة العربية السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران، وأن الولايات المتحدة سوف تواصل دعمها لحماية أراضي السعودية من تهديدات قوات تدعمها طهران.

مؤكدًا بأن الولايات ستعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها ضد أي انتهاكات، مضيفًا: يجب وضع نهاية للحرب في اليمن، كما أعلن تعيين تيم ليندركينغ مبعوثا أميركيا إلى اليمن.

كما تابع "سنقوم بإعادة التحالفات لمواجهة التحديات ويجب الاعتماد على الدبلوماسية"، مبيناً سنعمل مع شركائنا لتعزيز الديمقراطية وحكم القانون.

وتابع "سنواجه التحديات التي تفرضها الصين وسننافسها من موقع قوة، وسنعمل على انخراط أميركا في الساحة الدولية".

وأضاف "سنعمل مع الصين لكن وفق ما يخدم مصلحة أميركا، ويجب التعاون دوليا لمواجهة كورونا".

إلى ذلك، أعلن بايدن نيته مضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنوياً بثماني مرات، مقارنةً بالقيود التي فرضها دونالد ترامب في نهاية عهده.