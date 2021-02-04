قرقاش: نهنئ ليندركينج بتعيينه مبعوثًا أمريكيًا إلى اليمن ونتطلع لانتهاء الحرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، تيموثي ليندركينج، بتعيينه مبعوثًا أمريكيًا إلى اليمن.

وقال قرقاش في تغريدة له باللغة الإنجليزية، الخميس، على "تويتر" إن تعيين ليندركينج: "يمثل دفعة تساعد على تسوية الصراع في اليمن وتعزيز استقرار المنطقة."

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة أخرى أن بلاده من أكبر مانحي المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأعرب عن تطلع الإمارات إلى انتهاء الحرب في اليمن.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثًا خاصًا بشأن اليمن.

وهاجم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، الأربعاء، إيران ومليشيا الحوثي الإرهابية، مشيراً إلى الأعمال العدائية التي يرتكبها الانقلابيون ضد السعودية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، صنفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

يشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لليمن بلغت 22 مليار درهم إماراتي، خلال الفترة من أبريل/نيسان 2015 حتى فبراير/شباط 2020.

وشملت المساعدات تأهيل المدارس والمستشفيات، وتأمين الطاقة، وإعادة بناء المطارات والموانئ، ومد الطرق وبناء المساكن، وغيرها من المشاريع التي بلغت حد تأمين مصادر الرزق لشرائح متعددة من الشعب اليمني كالأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الفترة منذ أبريل/نيسان 2015 حتى يومنا تعاوناً وشراكة إماراتية مع المنظمات الأممية والإنسانية العالمية، لضمان توحيد الجهود وتأمين الوصول إلى الشرائح والمحافظات اليمنية كافة.

ومن أبرز المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب اليمني تقديم مساعدات لدعم البرامج العامة بقيمة 10.83 مليار درهم (2.95 مليار دولار أمريكي)، خاصة برامج الدعم والتنسيق وتوفير التمويل اللازم لتشغيل الخدمات التي تهم قطاعاً عريضاً من السكان، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

كما تضمنت حملات الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدات الغذائية للنازحين وبناء 1000 منزل عقب الفيضانات والسيول في حضرموت.