بايدن يؤكد التزام واشنطن بدعم أمن السعودية.. والرياض ترحب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، الهجمات الصاروخية على السعودية، متعهدا بالحفاظ على أمن المملكة.

وقال بايدن إن السعودية تواجه تهديدات من قوى مدعومة من إيران، في إشارة إلى تهديدات الحوثيين باستمرار للمملكة.

الرئيس الأمريكي أكد كذلك أن إدارته تبذل جهودًا حثيثة لحل الأزمة اليمنية، لافتاً إلى تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثًا خاصًا بشأن اليمن.

ومن جانبها، رحبت السعودية بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

وأكدت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وتطلعها للعمل مع الإدارة الأمريكية وجميع الأطراف اليمنية ودول التحالف العربي لتحقيق ذلك.

ولفتت إلى تطلعها لاستمرار وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة للتعامل مع تحديات المنطقة بما في ذلك الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وحل النزاعات ومواجهة التطرف والإرهاب.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.