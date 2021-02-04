احتفالية جائزة زايد للأخوة الإنسانية.. ثقافة التعايش تنتصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

نظمت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، احتفالية افتراضية، للاحتفاء بالمكرمين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.

وتصدر مشهد الاحتفالية كل من قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اللذين توجها بالتهنئة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة ابن زياتين.



"الأخوة الإنسانية".. يومٌ للإمارات

وكانت لجنة تحكيم الجائزة قد أعلنت اختيار كل من معالي أنطونيو جوتيريس والسيدة لطيفة ابن زياتين للتكريم بهذه الجائزة السنوية المرموقة، تقديراً واحتفاءً بجهودهما في الدفاع عن قضايا السلام والتعايش والقضاء على الصراعات والتأكيد على فاعلية الحوار كأداة لتجنب النزاعات المدمرة وإعلاء القيم والمبادئ الإنسانية المنصوص عليها في وثيقة الأخوة الإنسانية.

