مصر.. سوء الطقس يغلق مينائين لكن الحركة بمطار القاهرة منتظمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلقت مصر ميناءين على البحر الأحمر، فيما انتظمت حركة الملاحة بمطار القاهرة الدولي، رغم سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إغلاق مينائي، السويس، والزيتيات المصريين، الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وحسب رويترز، قالت الهيئة المصرية، إن سرعة الرياح وصلت إلى 40 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 9 أمتار.

ومن جهة أخرى انتظمت حركة الملاحة بمطار القاهرة الدولي رغم التقلبات الجوية.

وحسب وسائل إعلام محلية، كشفت مصادر ملاحية مطلعة بمطار القاهرة الدولي، عن انتظام حركة الملاحة الجوية بالمطار، رغم التقلبات الجوية والطقس السيئ الذي تشهده البلاد الآن.

وقالت المصادر، إن حركة إقلاع وهبوط الطائرات، شهدت انتظاما على مدار الساعات القليلة الماضية، رغم سوء الأحوال الجوية، من سقوط الأمطار ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وقالت المصادر الملاحية، إن عمليات الإقلاع والهبوط بالمطار منتظمة، ولا توجد أي تأثيرات حتى ساعة تاريخه، مشيرة إلى أن مستوى الرؤية فوق المطار يسمح لإقلاع وهبوط الطائرات دون وجود أي مشكلات تؤثر عليها.

وتابعت: لم تسجل أية رحلات حتى الآن تأخير في مواعيد الإقلاع أو الوصول، ولم يحدث أي تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية.