الدولار يهز عرش الذهب.. أوقية "الثمين" دون 1800 دولار لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اهتز عرش الذهب، وانخفض لأقل مستوى في شهرين بتداولات الخميس، بعد ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وتراجع الذهب أكثر من 2% في تداولات الخميس وانخفض عن مستوى 1800 دولار المهم نفسيا في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مما نال من إغراء المعدن.

وحسب رويترز، بحلول الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 2.3% إلى 1791.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة أقل مستوى في أكثر من شهرين عند 1784.76 دولار.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2.4% لتسجل 1791.50 دولار.

فيما هبطت الفضة 2.8% إلى 26.11 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار الفضة أكثر من 13% منذ صعدت بها حمى مشتريات أفراد على غرار تلك التي شهدها سهم جيم ستوب إلى ذروتها في نحو 8 سنوات عند 30.03 دولار الإثنين الماضي.

ومن جهته، قال مايكل مكارثي كبير استراتيجي الأسواق لدى سي.إم.سي ماركتس "التحركات في الفضة هي مضاربات إلى حد كبير وأصبح من الواضح أنه ليس لها تأثير دائم".

وأضاف مكارثي إن الدولار عند ذروة شهرين يضغط على أسعار المعادن النفيسة مضيفا أن "متابعة البنوك المركزية هي الأساس الآن".

وبدوره، قال هاريش في مدير أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية إن تحركات المضاربة في الآونة الأخيرة في الفضة تتلاشى تدريجيا إذ أن الأسعار لم تستطع تجاوز مستوى أعلى من 30 دولارا، بيد أن زيادة الطلب من القطاع الصناعي يمكن أن تعزز الأسعار مجددا.

ويركز المستثمرون على خطة للتخفيف من تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، أقرها مجلس النواب الأمريكي بدون دعم من الجمهوريين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخري، انخفض البلاتين 0.7% إلى 1093.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.9% مسجلا 2293.81 دولار.