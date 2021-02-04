ماكرون: من المهم إعادة التواصل مع روسيا باستمرار وليس وقف الحوار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه من المهم إعادة التواصل مع روسيا باستمرار "حتى في السياق الحالي"، وليس وقف الحوار.

وجاء تصريح ماكرون خلال منتدى عبر الإنترنت يرعاه مركز أبحاث مقره في واشنطن.

وكان السفير الفرنسي لدى روسيا، بيير ليفي، أعلن قبل أيام أن باريس تدرس مع موسكو احتمال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى روسيا.

وأوضح السفير أن الرئيسين ماكرون وبوتين يواصلان "التواصل بانتظام، وكذلك الوزراء. وبالنظر على وجه الخصوص، إلى الوضع الصحي، في هذه المرحلة، لا يمكن وضع جدول زمني محدد لزيارة الرئيس ماكرون لروسيا، لكن هذا الاحتمال لا يزال قيد الدراسة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سابقا، إن روسيا تعتبر "جارة" وإن لدى باريس إصرارا على إيجاد طريقة للحوار.