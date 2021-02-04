"الجنائية الدولية" تدين أحد قادة "جيش الرب" بجرائم ضد الإنسانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أدانت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، القائد السابق لحركة "جيش الرب" الأوغندي المتمرد، دومينيك أونجوين، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوغندا وخارجها.

ووجهت الجنائية الدولية إلى أونجوين 70 تهمة تنوعت بين القتل والاغتصاب والاستعباد الجنسي وتجنيد أطفال خلال الحرب التي جرت مطلع الألفية، وشنها "جيش الرب" المتمرد في أوغندا وثلاث دول أخرى.

وقال القاضي بيرترام شميت، الذي كان يترأس جلسة محاكمة اليوم: "لقد ثبتت إدانته بما لا يدع مجالا للشك".

وعلى الرغم من أن الحكم سيصدر في وقت لاحق، فإن أونجوين يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.

وتقول جماعات حقوقية إن "جيش الرب" المتمرد اختطف عشرات الآلاف من الأطفال لاستخدامهم كجنود وعبيد، كما قتل وشوه آلاف المدنيين في المناطق النائية بشمال أوغندا وشمال شرقي الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى خلال العقود الثلاثة الماضية.