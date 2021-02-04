5420 طالبا في حضرموت يستفيدون من الحقائب السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توفير الحقيبة المدرسية بتسع مديريات في محافظة حضرموت، يستفيد منه 5420 طالبا. وتخلل الحفل عرض مرئي توضيحي لأهداف المشروع، ونماذج من الحقائب محلية الصنع التي أنتجتها مستفيدات من مشاريع سبل العيش الممول من المركز. وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي أهمية المشروع الذي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، مشيدا بتدخلات المملكة ممثلة بالمركز في مختلف القطاعات التعليمية والإغاثية والتنموية. وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي أهمية المشروع الذي يأتي في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، مشيدا بتدخلات المملكة ممثلة بالمركز في مختلف القطاعات التعليمية والإغاثية والتنموية. وفيما دشن المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية مشروع الصحة المدرسية في محافظة مأرب، مستهدفا 50 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، عبرت منفذ الوديعة الحدودي 8 شاحنات إغاثية خلال الفترة من 24 حتى 27 يناير الماضي، تحمل على متنها 81 طنا و641 كجم من السلال الغذائية، إلى جانب مواد إيوائية تتضمن 545 خيمة، و1,230 بطانية تستهدف محافظتي حضرموت ومأرب.

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