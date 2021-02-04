20 سنة سجن لدبلوماسي إيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت محكمة بلجيكية أمس، حكما بالسجن 20 سنة بحق الدبلوماسي الإيراني أسد الله، لتورطه في مؤامرة لشن هجوم بالقنابل تم إحباطها في فرنسا.

وأدين أسد الله بالتورط في العمل مع جماعة إرهابية، ورفضت المحكمة في أنتويرب مطالبته بالحق في التمتع بالحصانة الدبلوماسية، وكان الرجل معتمدا كدبلوماسي في السفارة الإيرانية في فيينا وقت ارتكاب الجريمة.

وحكم على ثلاثة متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة تصل إلى 18 عاما لإدانتهم بالتخطيط لاستخدام المتفجرات لاستهداف فعالية أقامتها جماعة إيرانية معارضة منفية وحضرها آلاف الأشخاص بالقرب من باريس في عام 2018.