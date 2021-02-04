19 قضية مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت مسؤولة أممية سوريا على التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة النووية وإعلان أنواع وكميات العناصر الكيميائية المصنعة أو التي تم استخدامها في الأسلحة، في موقع اكتشف استخدامه في إنتاج الأسلحة الكيميائية. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن إيزومي ناكاميتسو الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح القول «إن هناك 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا».

وذكرت «إن إحدى هذه القضايا تتعلق بمنشأة إنتاج أعلنت سورية أنها لم تُستخدم قط لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ولكن مراجعة كل المعلومات والمواد الأخرى التي جمعها فريق التقييم منذ عام 2014 تشير إلى أن المنشأة تم بها إنتاج واستخدام عناصر غاز الأعصاب في الأسلحة».

وقالت المسؤولة الأممية «إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل تقييم ذلك، وإن الفجوات الناجمة عن التناقضات وعدم التناسق وعدم حسمها تحول دون اعتبار الإعلان السوري بهذا الشأن كاملا ودقيقا بما يتوافق مع معاهدة الأسلحة الكيميائية».

وفي إطار دعوتها لسوريا للتعاون بشكل كامل مع الأمانة، قالت ناكاميتسو «إن ثقة المجتمع الدولي في القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية يعتمد على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على حسم هذه القضايا العالقة».