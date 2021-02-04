19 قضية مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا

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وذكرت «إن إحدى هذه القضايا تتعلق بمنشأة إنتاج أعلنت سورية أنها لم تُستخدم قط لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ولكن مراجعة كل المعلومات والمواد الأخرى التي جمعها فريق التقييم منذ عام 2014 تشير إلى أن المنشأة تم بها إنتاج واستخدام عناصر غاز الأعصاب في الأسلحة».وقالت المسؤولة الأممية «إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل تقييم ذلك، وإن الفجوات الناجمة عن التناقضات وعدم التناسق وعدم حسمها تحول دون اعتبار الإعلان السوري بهذا الشأن كاملا ودقيقا بما يتوافق مع معاهدة الأسلحة الكيميائية».
وفي إطار دعوتها لسوريا للتعاون بشكل كامل مع الأمانة، قالت ناكاميتسو «إن ثقة المجتمع الدولي في القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية يعتمد على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على حسم هذه القضايا العالقة».
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