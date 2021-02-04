شكرا لقرائتكم خبر سقوط خلية حوثية تزرع المتفجرات على ساحل اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن ‏تصريح الأمم المتحدة عن عرقلة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمهمة البعثة الفنية التابعة للأمم المتحدة لتقييم وصيانة ناقلة النفط صافر، والتي كان مقررا لها مطلع مارس المقبل جاء متأخرا.

وأوضح أن إعلان المتحدث باسم الأمم المتحدة رفض الحوثيين منح البعثة التصاريح والضمانات اللازمة، هو الانقلاب الرابع من طرف الميليشيات على اتفاقات مشابهة، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف صارمة إزاء تلاعب الميليشيات الإرهابية بملف خزان صافر واتخاذه مادة للابتزاز والضغط على المجتمع الدولي بهدف تحقيق مكاسب سياسية، بدلا من انتهاج سياسة الاسترضاء التي أسهمت في تمادي الميليشيات وإهدار الوقت.

وحمل الإرياني ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن اندلاع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة التي تحتوي على أكثر من مليون برميل نفط.. داعيا في هذا الصدد- لجهد دولي حاسم لتفادي وقوع الكارثة التي سيدفع ثمنها اليمن والإقليم والعالم.

من جهة أخرى، كشفت القوات اليمنية المشتركة عن تفاصيل عملية نوعية قادت لإسقاط خلية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية متخصصة في زراعة وتفجير العبوات الناسفة في مديريتي المخا والخوخة بالساحل الغربي.

وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة في القوات المشتركة في بيان صحفي، أن جهدا استخباراتيا قادته شعبة الاستخبارات تكلل بإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أحد عناصر الخلية الإرهابية بعد مداهمة منزل ومزرعة شرق المخا.

وأضافت «إن عملية رصد وتتبع استمرت قرابة شهر أسفرت عن الإيقاع بستة من عناصر الخلية المكونة من تسعة عناصر، فيما لا يزال اثنان من عناصرها فارين»، وأشارت إلى أن أفراد الخلية أدلوا باعترافات خطيرة عن عملية استدراجهم وتجنيدهم والتدريبات التي تلقوها على يد خبراء حوثيين في زراعة وتفجير العبوات الناسفة وتحديد المواقع، وعن العمليات الإرهابية التي نفذت في مديريتي الخوخة والمخا.

وأقر أفراد الخلية بمسؤوليتهم عن أكثر من 20 عملية إرهابية استهدفت أسواقا ومنشآت عامة وخاصة والطرق الرئيسة راح ضحيتها مدنيون أبرياء، وتسببت بأضرار مادية جسيمة.

واعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية لتنفيذ مخطط حوثي لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل الغربي، واستهداف القوات المشتركة والمواطنين والإخلال بالسكينة العامة، بالإضافة إلى تلقيهم أوامر باستهداف فعالية جماهيرية أقيمت في مدرسة الزهراء بمدينة المخا.

وأوضحت أن متخصصين في وحدة الهندسة الفنية أكدوا أن طريقة صناعة العبوات الناسفة والأجهزة التابعة لها وتقنية تشغيلها وتفجيرها عن بعد تتطابق مع الأسلوب الذي تتبعه عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

ووصفت سقوط الخلية بـضربة موجعة للميليشيات الحوثية ومخططاتها الإرهابية، مشيرا إلى أن القوات المشتركة تمضي بحزم لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار في الساحل الغربي، والتصدي لكل الأنشطة التخريبية والإرهابية.

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