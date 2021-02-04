انتخاب مصر لرئاسة لجنة السلام الأممية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخبت مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام خلفا لكندا في الاجتماع الرسمي الذي عقدته اللجنة أمس الأول بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي انتخاب مصر عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الأفريقية في نيويورك، لتصبح ممثلا لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم، وكذلك بعد أن تم إعادة انتخابها لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت مُنافسة كبيرة في ديسمبر الماضي.

وأوضح السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة أن الانتخاب يكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة.