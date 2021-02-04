شكرا لقرائتكم خبر الرئاسة الفلسطينية تشيد بمواقف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشادت الرئاسة الفلسطينية بمواقف السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن مواقف المملكة الأصيلة التي تتبناها وتطرحها في المحافل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، تعد تأكيدا على تمسكها بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خيارا استراتيجيا لتحقيق مبدأ حل الدولتين.

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان مماثل بمواقف المملكة الأخوية المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.