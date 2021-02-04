شكرا لقرائتكم خبر الرئاسة الفلسطينية تشيد بمواقف السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن مواقف المملكة الأصيلة التي تتبناها وتطرحها في المحافل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، تعد تأكيدا على تمسكها بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خيارا استراتيجيا لتحقيق مبدأ حل الدولتين.كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان مماثل بمواقف المملكة الأخوية المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الفلسطينية تشيد بمواقف السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.