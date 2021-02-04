شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتعهد بعدم تكرار أفعال ترامب وينأى بعائلته عن البيت الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول مقابلة له منذ أن أدى اليمين الدستورية بعدم عمل أي من أفراد عائلته داخل البيت الأبيض، خلافاً لما فعله الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما أطلق وزير الدفاع الأمريكي نقاشاً في مختلف وحدات القوات المسلّحة حول التطرّف في الجيش، وذلك بعد اشتراك عدد من العسكريين الحاليين والسابقين في الهجوم الذي شنّه أنصار للرئيس السابق دونالد ترامب على الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال بايدن لمجلة «بيبول» الأمريكية، أمس الخميس، إن إدارته ستشبه إلى حد كبير إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، دون مشاركة أسرية بقدر ما كانت في البيت الأبيض للرئيس السابق دونالد ترامب. وأكد أنه «لن يشارك أي فرد في عائلتنا أو أسرتنا الكبيرة في أي مشروع حكومي أو سياسة خارجية ولا أحد لديه مكتب في هذا المكان (البيت الأبيض)». كما أعرب بايدن عن أمله بأنه «في مثل هذا الوقت من العام المقبل أن نكون قد عدنا إلى طبيعتنا بشكل أساسي فيما يتعلق بفيروس كورونا». وأضاف «سيكون الأمر صعباً مع توقع حدوث 100 ألف إلى 150 ألف وفاة إضافية، حتى مع اللقاح، ما لم نتخذ الاحتياطات». وقال الرئيس الأمريكي: «آمل أن نكون قد بدأنا حقاً في إحراز تقدم في تحقيق العدالة لجميع الناس، حيث يمكنهم الحصول على وظائف لائقة وفرص لائقة، وأن ينمو الاقتصاد». وكان لأفراد عائلة ترامب دور مهم في إدارته، حيث عملت ابنته إيفانكا ترامب وصهره جاريد كوشنر كمستشارين كبار في البيت الأبيض، على الرغم من تنازلهما عن رواتب الحكومة. كما تم توجيه اتهامات لعائلة ترامب بالحصول على «معاملة خاصة» طوال فترة رئاسته للبلاد.

من جهة أخرى، قال المتحدّث باسم «البنتاجون» جون كيربي خلال مؤتمر صحفي إنّ وزير الدفاع الجديد لويد أوستن، أول أمريكي أسود يتولّى هذا المنصب، أمر جميع الوحدات العسكرية بأن تخصّص في غضون شهرين يوماً لمناقشة موضوع التطرّف في الجيش. وأوضح أنّ الهدف من هذه الفعالية هو تثقيف العسكريين بشأن مخاطر التطرّف والأخبار الكاذبة، وكذلك الاستماع إلى وجهات نظرهم حول تعريف التطرّف وكيفية مواجهته. وعلى مدار أكثر من 10 سنوات تجاهلت الإدارات المتعاقبة تقارير لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» ووزارة الأمن الداخلي بشأن تسلّل متطرّفين من دعاة تفوّق العرق الأبيض إلى الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية، ولم ينشر البنتاجون يوماً أعداد المتطرّفين الذين قد يملك طردهم من صفوف وحداته. ووفقاً لكيربي فإنّ الهجوم الدموي الذي استهدف الكابيتول كان بمثابة «جرس إنذار»، معترفاً بأنّ البنتاجون ليس قادراً في الوقت الراهن على تقييم حجم هذه المشكلة. وقال «من الواضح أنّها مشكلة لم نحلّها». وكان البنتاغون اضطر لإقصاء 12 من عناصر الحرس الوطني من المهمّة الأمنية التي تولّت تأمين حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في واشنطن، وذلك في أعقاب تحقيق أجراه لتبيان ما إذا كانت هناك أيّ علاقة بين العناصر المولجين ضمان أمن العاصمة وجماعات متطرّفة. (وكالات)