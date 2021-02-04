شكرا لقرائتكم خبر عن «أكسفورد» تدرس فاعلية المـزج بين لقاحين للحد من «كـورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علقت السعودية أنشطة الترفيه للحد من الموجة الثانية من كورونا في المملكة، في وقت أطلقت جامعة أكسفورد دراسة حول فاعلية المزج بين جرعتي لقاح مختلفين، فيما أبدى الصليب الأحمر الدولي قلقه من عدم قدرة الدول الفقيرة على الحصول على اللقاحات في وقت أعلنت فيه «كوفاكس» عن الدول الأولى التي ستتلقى لقاحاتها.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، على ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية على 20 شخصاً وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مؤكداً إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

أوضح المصدر - في بيان صدر أمس- أن هذه القرارات تأتي إلحاقاً بالبيان الصادر في 20 يونيو 2020 م وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتزامناً مع ظهور مؤشرات الارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حالياً، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشٍ ثانية لفيروس كورونا كوفيد 19 ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشٍ ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة.

قيود قطرية

وفي الدوحة، أعادت قطر أمس فرض مجموعة من القيود على الأنشطة التعليمية والترفيهية والتجارية، منها إغلاق المسابح المغطاة والملاهي والحد من طاقة الاستيعابية بالمطاعم. وقال المكتب الإعلامي الحكومي «أقرت دولة قطر خطة لإعادة فرض القيود تتكون من أربعة مستويات، والتي تعد خطوة استباقية لمنع حدوث موجة ثانية من الوباء ومنع انتشار السلالة الجديدة في البلاد».

ألمانيا.. نحو التخفيف

في المقابل، أبدى وزير الصحة الألماني ينس شبان الخميس تأييده لبدء تخفيف الإجراءات المعتمدة لمواجهة كوفيد-19 قبل نهاية فصل الشتاء. وقال «لا يمكننا البقاء في هذا الإغلاق الصارم طوال فصل الشتاء، مجتمعنا لن يتحمله» مضيفاً أن «الأرقام مشجعة ونشهد تراجعاً كبيراً في الإصابات الجديدة».

جامعة أكسفورد

على صعيد آخر أعلنت جامعة أكسفورد إطلاق دراسة لمعرفة إن كان المزج بين جرعتين من لقاحين مختلفين عند المريض نفسه، فعالاً بغية تحصين السكان من فيروس كورونا، وقال ماثيو سنايب الباحث في جامعة أكسفورد المكلف بهذه التجربة في بيان «إذ أثبتنا إمكان المزج بين اللقاحات، سنحظى بمرونة أكبر في توزيعها» وستعمل الدراسة على الجمع بين لقاحين يستخدمان راهناً على الأراضي البريطانية وهما فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أكسفورد.

قائمة «كوكافس»

من جانبها، نشرت آلية «كوكافس» المعنية بتوزيع عادل للقاحات، قائمة البلدان الأولى التي ستتلقى اللقاحات والكمية التي ستحصل عليها في النصف الأول من العام 2021، وبين هذه الدول كوريا الشمالية والجزائر والهند وموناكو.

وسيتم توزيع ما يقارب 337,2 مليون جرعة بصورة إجمالية، ستمكن من تلقيح 3,3% من سكان الدول ال145، مع التركيز على المواطنين الأكثر عرضة للمرض ولاسيما أعضاء الفرق الطبية.

خطة للصليب الأحمر

وأبدى الصليب الأحمر الدولي قلقه من عدم قدرة الدول الفقيرة على الحصول على اللقاحات وأطلق خطة بقيمة مئة مليون فرنك سويسري (92,5 مليون يورو) لمساعدة هذه الدول (الفقيرة) على وضع برامج تلقيح. بحسب تحليل للجنة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فإن حوالي 70% من جرعات اللقاح التي أعطيت حتى الآن تمت في الدول الخمسين الأكثر ثراء في العالم. وقدمت كوريا الشمالية طلباً لتسلم حوالي مليوني جرعة من اللقاح ضد كوفيد-19 بحسب تحالف اللقاح (غافي) في حين تقول الدولة المعزولة إنها خالية من الفيروس.

من جانب آخر، اتسع قرار إعطاء لقاح استرازينيكا لمن تقل أعمارهم عن 65 عاماً واعتمدت هاتان الدولتان نهج ألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا .

(وكالات)