شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي على القنيطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدت الدفاعات الجوية السورية ليل الأربعاء الخميس، لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، وقد أسقطت الدفاعات السورية معظم الصواريخ فيما وقعت خسائر مادية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصدر عسكري، فيما جددت دمشق مطالبة مجلس الأمن «بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية».

وأوردت وكالة الأنباء السورية أن «دفاعاتنا الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية». ونقلت الوكالة لاحقاً عن مصدر عسكري قوله إنه «في تمام الساعة 10,42 من مساء الأربعاء نفذت إسرائيل هجوماً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جو-أرض وأرض-أرض مستهدفاً بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية»، من دون أن يضيف أي تفاصيل عن تلك الأهداف. وأضاف المصدر «تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها»، موضحاً أن الخسائر اقتصرت على الماديات. وبحسب وسائل إعلام محلية، سقط صاروخ على منزل في ريف السويداء، أثناء الاستهداف الصاروخي الإسرائيلي للمنطقة الجنوبية، دون أن يسفر هذا الصاروخ عن ضحايا. وذكرت مواقع إخبارية من المنطقة، بينها صفحات يديرها حزب البعث الحاكم، أن صاروخاً سقط على منزل في قرية عمرة، ما أدى لحدوث أضرار جسيمة في المنزل، دون حدوث أي إصابات بشرية، إذ كان المنزل خالياً من السكان.

وذكر المرصد السوري أن القصف الإسرائيلي «استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً للقوات الحكومية والميليشيات الإيرانية في ريف محافظة القنيطرة».

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حول الضربات.

وفي رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قالت الخارجية السورية إن «السلطات الإسرائيلية هاجمت في الساعة 10:42 من مساء يوم الأربعاء 3 فبراير/شباط 2021 مجدداً أراضي الجمهورية العربية السورية وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية». وقالت الخارجية السورية في الرسالة، حسب موقع وزارة الإعلام السورية، إن سوريا تؤكد «مرة أخرى استمرار إسرائيل في هجماتها الخطيرة والتي باتت تشكل سياسات ممنهجة يتسابق مسؤولوها للإعلان عنها ولتبريرها بذرائع أمنية واهية». وجددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين لاتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الهجمات الإسرائيلية.(وكالات)