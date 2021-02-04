شكرا لقرائتكم خبر عن الادعاء الديمقراطي يطلب ترامب للإدلاء بشهادة تحت القسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

طلب فريق الادعاء الديمقراطي، الخميس، من الرئيس السابق دونالد ترامب الإدلاء بشهادته في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء على «الكابيتول» الشهر الماضي. وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين في رسالة إلى ترامب تأتي قبل بدء المحاكمة في 9 شباط/فبراير، «أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 كانون الثاني/يناير 2021».