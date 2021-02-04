شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يبشر بعودة الدبلوماسية ويعلن استقبال 125 ألف مهاجر سنوياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، نيته مضاعفة عدد المهاجرين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة سنوياً بثماني مرات، مقارنة بالقيود التي فرضها دونالد ترامب في نهاية عهده. وتماشياً مع وعود حملته الانتخابية، حدد الرئيس الجديد بـ125 ألفاً عدد المهاجرين الذين يمكن قبولهم في إطار برنامج إعادة التوطين، مقابل 15 ألفاً في السنة المالية الحالية.

وأعلن بايدن «عودة» الدبلوماسية الأمريكية بعد أربع سنوات من تراجع التزامات الولايات المتحدة الدولية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال: «أمريكا عادت. الدبلوماسية عادت»، متعهداً مرة جديدة بـ«إعادة بناء تحالفاتنا».