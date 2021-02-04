شكرا لقرائتكم خبر عن وايرد الأمريكية: «مسبار الأمل» سيعمق فهمنا للأرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نشرت مجلة «وايرد» الأمريكية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا، تقريراً مطولاً حول مسبار الأمل الذي من المرتقب وصوله إلى مداره حول كوكب المريخ في الثلاثاء المقبل، أكدت فيه أن المسبار سيرسل معلومات قيّمة عن كوكب المريخ وصورة متكاملة عن الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، لتعميق فهم البشرية حول مصادر المياه على الكوكب، والسبل الممكنة للعيش عليه، ولكن الأهم من ذلك أن المعلومات التي سيحصل عليها العلماء بعد وصول المسبار إلى مدار المريخ، ستساعد على فهم التحولات التي تجري على كوكب الأرض، وذلك لوجود أوجه تشابه كثيرة بين الكوكبين.

وأوردت المجلة الأمريكية المتخصصة في تقريرها لقاء حصرياً أجرته مع المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، أشار فيه إلى الاهتمام الكبير الذي منحته حكومة دولة الإمارات لهذا المشروع، وأن استثمار الدولة فيه لم يكن مادياً فقط؛ بل استثمار كبير في تطوير الكوادر الإماراتية الشابة وإتاحة فرصة تاريخية ل200 مهندسة ومهندس إماراتي لبناء مشروع طموح مثل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، من شأنه وضع دولة الإمارات بين 5 دول أرسلت مهمات إلى الكوكب الأحمر.

وأعرب شرف في مقابلته مع المجلة عن ثقته الكاملة بأن العمل الذي قام به الفريق، أنتج مشروعاً فضائياً متكاملاً وقادراً على تخطي المراحل الصعبة من المهمة، والوصول إلى مداره وأداء مهمته.

وأشار إلى أن مسبار الأمل سيتيح لأول مرة، للعلماء والأكاديميين حول العالم، فرصة مراقبة الغلاف الجوي للمريخ على مدار اليوم في مختلف فصول السنة، إلا أن دور المشروع الأهم يكمن في الوصول إلى فهم أكبر للتحديات التي تواجه البشرية جمعاء، كالتغير المناخي وغيرها، والوصول إلى معلومات وبيانات دقيقة.