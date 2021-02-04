شكرا لقرائتكم خبر عن دراجات نارية رافقت المؤسس بالمواكب الرسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عرضت شرطة أبوظبي الدراجات النارية المميزة باللون الأحمر التي كانت ترافق مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المواكب الرسمية، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة.

وأوضح قسم الموروث الشرطي أن الدراجات النارية استخدمت في شرطة أبوظبي في نهاية الستينات من القرن الماضي، وكانت تؤدي أعمالاً ومهام شرطية من ضمنها تنظيم حركة السير، ومراقبة الطرق والمشاركة في الفعاليات والمواكب الرسمية، وكان لها دور فعال في نشر الأمن على مستوى الإمارة.

واطلع زوار المهرجان على مراحل التطور منذ بداية تأسيس ونشأة شرطة أبوظبي في عام 1957 إلى جانب الإنجازات والتطورات حتى أصبحت أبوظبي أكثر أماناً، واستقراراً.