شكرا لقرائتكم خبر عن ضباب متقطع لمدة 12 ساعة يغطي مناطق متفرقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

غطى الضباب بعض المناطق الداخلية من الدولة، في ساعات متأخرة من مساء أمس الأول الأربعاء وصباح أمس الخميس، واستمر لمدة 12 ساعة، حيث بدأ في تمام الساعة 11 مساء، واستمر حتى 11 صباحاً، نتيجة لتأثر الدولة بامتداد بمرتفع جوي سطحي، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

بدأ تشكل ضباب متقطع على الرويس في منطقة الظفرة، وضباب على مدينة زايد، غياثي، وعلى الحفار، رزين، عرجان، وعلى شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – سيح السديرة بأبوظبي، وعلى مناطق متفرقة في أبوظبي، وعلى سويحان في العين، وعلى جبل علي في دبي، وضباب متقطع على مطار آل مكتوم الدولي في دبي، وضباب متقطع على المدام، والبطائح في الشارقة، كما سجلت أقل درجة حرارة في الدولة عند الساعة 5:45 صباح أمس بواقع 5.4 درجة مئوية في ركنة بالعين.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم الجمعة، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات تقريباً.