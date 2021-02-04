شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: الإمارات أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية لليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عبر «تويتر» أمس، أن الإمارات أنهت تدخلها العسكري في اليمن في أكتوبر من العام الماضي. حرصاً على انتهاء الحرب، ودعمت الإمارات جهود الأمم المتحدة ومبادرات السلام المتعددة.

وظلت دولة الإمارات واحدة من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

في تغريده أخرى، هنأ لتيموثي ليندركينغ تعيينه، مبعوثاً خاص لليمن، إذ ستجلب خبرة تيم ومشاركة الولايات المتحدة الطاقة الجديدة والمطلوبة والتركيز للمساعدة في حل الصراع وتحسين الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.