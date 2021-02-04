شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة العدل الدولية تردّ دعوى قطر ضد الإمارات لعدم اختصاصها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أيدت محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، اليوم الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات ضد قطر، بشأن القضية المتعلقة بالاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري في حكمها النهائي الملزم وغير القابل للاستئناف.

وعقدت جلسة عامة للمحكمة في قصر السلام في لاهاي الخميس، وتلا القاضي عبد القوي أحمد يوسف رئيس المحكمة الحكم، حيث حضرت عن دولة الإمارات عند صدور الحكم الدكتورة حصة العتيبة، وكيل الدولة في هذه القضية، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا.

ورأت المحكمة أن الاجراءات التي اتخذته دولة الإمارات لا تشكل تمييزاً عنصرياً، وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبناء على ذلك قدرت المحكمة بأنها ليست ذات اختصاص ورفضت الدعوى المرفوعة من قطر بموجب الاتفاقية.

وثمن عبدالله النقبي، مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية في حكمها، مؤكداً احترام دولة الإمارات المطلق للمحكمة وتقديرها لعملها.

وأكد أن دولة الإمارات عملت على تنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق العُلا، وأنهت كل الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر، بموجب البيان الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017. مؤكداً أن دولة الإمارات تتطلع إلى تحقيق التنفيذ الكامل والالتزام باتفاق العلا وتنفيذ آلياته.

وأشار إلى دولة الإمارات ترحب بكل الجهود المبذولة لتحقيق التنسيق بين الأطراف كافة في القضايا والموضوعات المشتركة، لتحقيق أهداف بيان العُلا، ورؤية قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. (وام)