لحضور فعاليات دورة "الإعلام الديني".. وزير الأوقاف يصل شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بمطار شرم الشيخ الدولي، وكان في الاستقبال الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

ومن المقرر أن يشارك وزير الأوقاف، في فعاليات دورة " الإعلام الديني والتحديات المعاصرة"، التي ستنطلق غدًا بحضور، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني، بقاعة توليب بمدينة شرم الشيخ.

وتابع المحافظ وصول الوفود المشاركة في الدورة، ونظمت فعاليات الدورة بالتعاون بين وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للإعلام، ومحافظة جنوب سيناء.

يشار إلى أنه سيجري عقد مؤتمر "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل" صباح الأحد المقبل بمقر جامعة الملك سلمان الدولية، في حضور نخبة من الإعلاميين، والتي سيجري خلالها استعراض أهم المشروعات في مختلف القطاعات التنموية بجنوب سيناء، بالإضافة للمشروعات المستقبلية.