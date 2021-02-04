سفيان رحيمي.. هداف بالفطرة يتربع على عرش هدافي “الشان” بالكاميرون

جدة - عبدالحي حسين - واصل النجم المغربي سفيان رحيمي تألقه “بالشان” الإفريقي للمحليين، أمس الاربعاء، في مباراة نصف النهائي أمام منتخب البلد المضيف الكاميرون، والتي حسمها الأسود برباعية نظيفة أهلت سفينة الإطار الوطني حسين عموتة للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي في رحلة الدفاع عن اللقب.

وواصل نجم هاته النسخة “ابن يوعري” سفيان رحيمي تألقه بتسجيله أمس هدفين جعلاه يتربع على عرش لقب هداف “الشان” بخمسة أهداف، رحيمي وصف بالهداف بالفطرة نظرا لكيفية تعامله مع الفرص أمام المرمى وبلمسة واحدة يضع الكرة في الشباك.

سفيان رحيمي لم يكن تألقه هذا وليد الصدفة، بل استمرار لعطاء متميز رفقة فريقه الرجاء البيضاوي، الذي بصم رفقة الأخضر على انطلاقة جيدة هذا الموسم من خلال توقيعه لحد الساعة على خمسة أهداف في البطولة الوطنية من أصل خمس مباريات لعبها مع الرجاء، وساهم أيضا في تتويج الرجاء بلقب البطولة الموسم الماضي، وكذا التأهل الأخير للنسور للمباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية العربية.

وتنتظر زملاء رحيمي مباراة حاسمة في النهائي أمام منتخب مالي من أجل التتويج باللقب الثاني على التوالي للأسود المحلية.