التوزيع الجغرافي للإصابات الـ620 بكورونا.. نصفها بجهتي الدار البيضاء والشمال

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 620 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 250 حالة جديدة، منها 187 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الشمال، 80 حالة، منها 33 حالة بطنحة أصيلة.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 76 حالة منها 29 بالصخيرات تمارة.

وبجهة الشرق سجلت 71 حالة، ثم 38 حالة بجهة مراكش آسفي، وبجهة سوس ماسة سجلت 33 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 17 حالة، و12 حالة بدرعة تافلالت، ونفس العدد ببني ملال خنيفرة، ثم 11 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و8 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، وأربع حالات بجهة كلميم واد نون.