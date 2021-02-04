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العثماني: نسبة ملء أسرة إنعاش كورونا تراجعت لـ20 في المائة وهناك تحكم نسبي في الجائحة

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سارة الطالبي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المؤشرات المرتبطة بتطور جائحة كوفيد- 19 تشير إلى تحكم نسبي في الجائحة.
وأوضح العثماني في كلمة افتتاحه للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن عدد الحالات المؤكدة قد تراجع بشكل كبير، وتقلصت نسبة ملء أسرة الإنعاش، المخصصة لكوفيد -19، حيث انتقلت من نسبة 34 في المائة، في فترة سابقة إلى حوالي 20 في المائة، حاليا.

وأضاف رئيس الحكومة أن الوفيات اليومية، التي كانت تسجل مستويات مرتفعة، في وقت سابق، قد انخفضت بشكل كبير، مجددا الترحم على أرواح كافة المفقودين.

ويأتي الحديث الحكومي عن تحسن الوضع الوبائي، بعد أسبوع من انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس ، والتي تجاوز عدد المستفيدين منها 300 ألف شخص.

وفي ظل تراجع حالات الإصابة بكورونا، والوفيات، والحالات الحرجة، تتزايد مطالب عدد من الفئات المهنية، لتخفيف تدابير الإغلاق، للتخفيف من الآثار الاقتصادية لها، وإعادة الحياة لمرافق اقتصادية أغلقت، بسبب كورونا منذ أشهر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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