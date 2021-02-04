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الإمارات.. تقديم 157 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 4 فبراير 2021

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم لقاح للمواطنين والمقيمين على أرضها.

 

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 157,783 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات المقدمة في الإمارات حتى الخميس، 3,849,374 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 38.92 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد - 19".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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