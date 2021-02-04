رفض إماراتي أردني للتدخلات الخارجية بالشؤون العربية: بيئة خصبة للإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزيرا خارجية الإمارات والأردن، الخميس، أن التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية تتسبب في توفير بيئة خصبة للتطرف والإرهاب.

وطالب الوزيران الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأيمن الصفدي بتكثيف الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين.



كما شددا على أهمية إنهاء الأزمة في اليمن وتنفيذ اتفاق الرياض، حيث أدانا الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي على السعودية.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أكد الوزيران أهمية دعم الجهود المبذولة لحلها عبر اتفاق ليبي - ليبي يحفظ وحدة البلاد ويضمن أمنها وأمن جوارها ويوقف التدخلات الخارجية في شؤونها.

وزيرا خارجية الإمارات والأردن أشارا كذلك إلى ضرورة إنهاء التوتر في منطقة الخليج العربي عبر حوار يضمن علاقات حسن جوار قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.