طلب ترامب رسميا للشهادة في محاكمة عزله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب فريق الادعاء الديموقراطي، الخميس، من الرئيس السابق دونالد ترامب الإدلاء بشهادته في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء على الكابيتول الشهر الماضي.

وقال رئيس فريق الادعاء جيمي راسكين في رسالة إلى ترامب تأتي قبل بدء المحاكمة في 9 فبراير/ شباط "أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل في مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك في 6 يناير/ كانون الثاني 2021".

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، في وقت سابق، أن "النواب الديمقراطيين في مجلس النواب المسؤولين عن المحاكمة التي ستنعقد في مجلس الشيوخ، والذين يقومون بدور المدعين، يستعدون لما يعد إجراء مختلف جذريا لاتهام ترامب بالتقصير، وبقضية أكثر وضوحا ومباشرة في ظل سيطرتهم على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض".

وصوت مجلس النواب في وقت سابق على اتهام ترامب بالتقصير في غضون أسبوع بسبب التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير/كانون الثاني.

ومثلما حدث في عام 2020، فإن تبرئة ترامب شبه مؤكدة لأن الأمر يتطلب أصوات 67 من أعضاء مجلس الشيوخ لإدانته، وصوت معظم الجمهوريين في وقت سابق من هذا الأسبوع على أن محاكمة الاتهام بالتقصير غير دستورية لأن ترامب ترك منصبه بالفعل.

وسعى عدد من النواب الجمهوريين لمنع إجراء المحاكمة الثانية التاريخية للرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أن محاولتهم فشلت، ورغم فشلها إلا أنها تبعث برسالة قوية مفادها بأن إدانة الملياردير الجمهوري لا تزال بعيدة المنال، بحسب مراقبين.



المبادرة التي أطلقها السيناتور راند بول صوّت عليها مجلس الشيوخ حالما انتهى أعضاؤه الـ100 من أداء اليمين بصفتهم محلّفين في هيئة محاكمة الرئيس السابق.